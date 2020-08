Forza Motorsport solo su Xbox Series X e non su Xbox One: Microsoft rimuove i riferimenti allo Smart Delivery (Di venerdì 14 agosto 2020) Ora è ufficiale: Microsoft non pubblicherà il prossimo Forza Motorsport su Xbox One. Il colosso di Redmond ha rimosso i riferimenti allo Smart Delivery, quindi sembra proprio che il titolo vedrà la luce solo su piattaforme next-gen.Per alcuni di voi potrebbe sembrare una notizia scontata, tuttavia in precedenza l'etichetta Smart Delivery applicata al gioco sulla pagina ufficiale aveva suscitato qualche dubbio nella community.Si sarà trattato solo di un errore? Al momento non possiamo rispondere a questa domanda, ma è possibile che in origine si era pensato a un nuovo Forza Motorsport cross-gen.Leggi ... Leggi su eurogamer

