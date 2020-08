F2, GP Spagna 2020: griglia di partenza e risultati qualifiche, (Di venerdì 14 agosto 2020) La griglia di partenza del Gran Premio di Spagna, valevole per il Mondiale 2020 di Formula 2. A Barcellona è Calum Ilot a conquistare la pole position, finendo in prima fila davanti a Robert Schwartzman. In seconda fila ci sono Zhou e Drugovich, mentre Mick Schumacher è quinto davanti a Tsunoda. griglia DI partenza – FORMULA 2 GRAN PREMIO DI Spagna PRIMA FILA 1. Ilot 2. Schwartzman SECONDA FILA 3. Zhou 4. Drugovich TERZA FILA 5. Schumacher 6. Tsunoda QUARTA FILA 7. Aitken 8. Ticktum Leggi su sportface

