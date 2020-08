Entella, ufficiale l'addio a Boscaglia (Di venerdì 14 agosto 2020) CHIAVARI - Si separano le strade tra la Virtus Entella e Roberto Boscaglia . Il club ligure ha rescisso il contratto con il tecnico, in scadenza a giugno 2021, e il suo staff, Giacomo Filippi e Marco ... Leggi su corrieredellosport

radioaldebaran : Ufficiale: Boscaglia lascia la Virtus Entella - #Calcio #Chiavari - - sportli26181512 : Entella, ufficiale l'addio a Boscaglia: Rescisso il contratto con il tecnico e il suo staff. Per lui c'è il Palermo… - zazoomblog : Virtus Entella ufficiale la rescissione del contratto di Boscaglia: il tecnico può firmare con il Palermo -… - Mediagol : #VirtusEntella, ufficiale la rescissione del contratto di Boscaglia: il tecnico può firmare con il #Palermo - spaziocalcio : UFFICIALE: Roberto Boscaglia ha rescisso con la Virtus #Entella, va al #Palermo #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Entella ufficiale

TUTTO mercato WEB

CHIAVARI - È ufficiale: Roberto Boscaglia non è più l'allenatore della Virtus Entella. Il club ligure ha comunicato di aver rescisso il contratto con il tecnico, in scadenza a giugno 2021, e il suo st ...CHIAVARI - Si separano le strade tra la Virtus Entella e Roberto Boscaglia. Il club ligure ha rescisso il contratto con il tecnico, in scadenza a giugno 2021, e il suo staff (Giacomo Filippi e Marco N ...