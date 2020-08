Coronavirus, in Spagna discoteche chiuse, orari ridotti in bar e locali, e divieto di fumo per strada (Di venerdì 14 agosto 2020) Con 11 nuove misure e 3 raccomandazioni, la Spagna ha imposta una nuova stretta sulle attività consentite nel Paese. Secondo quanto riportato da El País, dopo un nuovo aumento record di casi da Coronavirus con 2.935 persone infette individuate nelle ultime 24 ore, il ministro della Sanità spagnola Salvador Illa ha disposto la chiusura delle discoteche, e ridotto gli orari di apertura di bar e stabilimenti fino all’una di notte. Con ingressi permessi fino a mezzanotte e non oltre. Nei locali la distanza minima tra i clienti dovrà essere di 1,5 metri mentre il numero massimo di persone al tavolo è stato limitato a un massimo di dieci. August 14, 2020 Il governo spagnolo ha inoltre disposto – come già accaduto nella regione della Galizia e delle ... Leggi su open.online

