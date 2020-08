Coronavirus, 9 casi in ospedale a Reggio Calabria (Di venerdì 14 agosto 2020) L’azienda sanitaria di Reggio Calabria ha reso noto il contagio di nove soggetti, compresi operatori sanitari, all’interno dell’ospedale. Tampone per tutti. Reggio Calabria – Nove nuovi casi di Coronavirus sono stati rilevati, anche tra gli operatori sanitari, nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Lo ha comunicato la direzione, informando che è stato deciso di “intensificare le misure di sicurezza già adottate“. Tampone a ricoverati e personale Si sta inoltre procedendo a sottoporre a tampone tutti i ricoverati e il personale, a partire dai reparti interessati. https://www.youtube.com/watch?v=j6TLXmpCRmgReggio ... Leggi su newsmondo

