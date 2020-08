Coronavirus, 3 morti e 574 nuovi casi in più: meno ricoverati, ma salgono i positivi e i malati in terapia intensiva (Di venerdì 14 agosto 2020) Coronavirus , il bollettino di oggi del Ministero della Salute vede numeri ancora preoccupanti per quanto riguarda i contagi in Italia, che aumentano ancora. I nuovi positivi registrati nelle ultime ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #coronavirus Primi contagi a scuola a Berlino, alcuni istituti richiudono, L'anno scolastico partito da 4 giorni.In… - LegaSalvini : Coronavirus, #Salvini: 'Avviso di garanzia al governo? Ha i morti sulla coscienza'. - fanpage : Entrambi medici, entrambi colpiti e uccisi dal #Covid_19 - RanzenigoG : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Salgono ancora i #contagi 574 in 24 ore, l'aumento più alto dal 24 giugno. Lombardia e Veneto le regioni con… - gscapini66 : RT @gzibordi: qualche giornale o TV ha menzionato che in UK i morti di Covid sono calati di 5mila questa settimana ? -