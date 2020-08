Cessione del quinto sulla pensione per acquisto auto: età e patologia (Di venerdì 14 agosto 2020) Cessione del quinto sulla pensione, non sempre viene riconosciuta perché la banca per concedere il prestito richiede una polizza assicurativa che dovrà valutare lo stato fisico del richiedente, e la valutazione non sempre è positiva, come il caso che vi illustreremo di un nostro lettore. Cessione del quinto sulla pensione: respinta Richiesta di somma di 17000 euro per acquisto auto: sono un pensionato ex INPDAP tramite la finanziaria Santander ho richiesto la somma indicata in oggetto e la loro assicurazione mi ha rifiutato la polizza obbligatoria in base al DPR !180/1950. Specifico che ho 79 anni e sono affetto da DIABETE MELLITO, non altri problemi di ... Leggi su notizieora

Il giornalista della Rai Ciro Venerato ha parlato nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, dell'accostamento di Alex Meret alla Roma. "Sono arrivate delle voci i ...

Il Napoli pensa al calciomercato, e pensa soprattutto a come andare a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Ma se da una parte c'è bisogno di nuovi innesti, dall'altra parte non sono da esclud ...

Il giornalista della Rai Ciro Venerato ha parlato nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, dell'accostamento di Alex Meret alla Roma. "Sono arrivate delle voci i ...Il Napoli pensa al calciomercato, e pensa soprattutto a come andare a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Ma se da una parte c'è bisogno di nuovi innesti, dall'altra parte non sono da esclud ...