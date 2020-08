Bonus fiscale Lega Pro, il comunicato: «La misura serve ai club» (Di venerdì 14 agosto 2020) Bonus fiscale Lega Pro, ci sarà il 50% per chi deciderà di sponsorizzare squadre e atleti. La misura è stata introdotta nel decreto di agosto Nel decreto di agosto è stato confermato il Bonus fiscale Legato alle sponsorizzazioni di squadre e atleti, richiesta avanzata dal comitato 4.0. Ecco il comunicato ufficiale da parte della Lega Pro: «Un Bonus fiscale del 50% per chi sponsorizza squadre e atleti. È la misura introdotta dal decreto agosto che prevede un credito di imposta sulle sponsorizzazioni, con un plafond di 90 milioni di euro. Il provvedimento accoglie le richieste del Comitato 4.0, costituito da Pietro Basciano, presidente ... Leggi su calcionews24

CottarelliCPI : In questo articolo per @repubblica commento la proposta di riforma dell'Irpef toccando tre diversi temi: 1. come mo… - Notiziedi_it : Bonus fiscale, Comitato 4.0 “Dal governo 90 milioni di euro” - Notiziedi_it : Bonus fiscale Decreto Agosto, Comitato 4.0 “Dal governo 90 milioni” - Italpress : Bonus fiscale, Comitato 4.0 “Dal governo 90 milioni di euro” - LegaProOfficial : Comitato 4.0: “Soddisfazione, dal Governo 90 milioni per lo sport” Introdotto dal decreto agosto un bonus fiscale… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus fiscale Taglio cuneo fiscale: quando spetta il bonus e quando la detrazione? Orizzonte Scuola Tridico respinge le accuse sullo scandalo bonus: "La notizia non è uscita da me"

AGI - Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, respinge "al mittente" le accuse di aver fatto trapelare la notizia che ha scoperchiato il caso dei parlamentari che hanno chiesto - e ottenuto - il bo ...

Comitato 4.0 "da governo 90 mln, soddisfatti"

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Un bonus fiscale del 50% per chi sponsorizza squadre e atleti. È la misura introdotta dal decreto agosto che prevede un credito di imposta sulle sponsorizzazioni, con un plafon ...

AGI - Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, respinge "al mittente" le accuse di aver fatto trapelare la notizia che ha scoperchiato il caso dei parlamentari che hanno chiesto - e ottenuto - il bo ...(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Un bonus fiscale del 50% per chi sponsorizza squadre e atleti. È la misura introdotta dal decreto agosto che prevede un credito di imposta sulle sponsorizzazioni, con un plafon ...