Atalanta, lo striscione dei tifosi: “Un calcio che si doveva fermare, un sogno vissuto a metà, grazie ragazzi” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il giorno dopo la sconfitta contro il Psg, che ha messo fine al sogno chiamato semifinale di Champions League per l’Atalanta, i tifosi della Curva Nord Bergamo hanno esposto uno striscione per ringraziare gli autori di questa favola. “Un calcio che si doveva fermare, un sogno vissuto a metà. grazie ragazzi per aver onorato questa città” si legge. Nonostante l’elogio della squadra, i supporters hanno voluto mandare un segnale, ribadendo la propria posizione contro la ripartenza del calcio dopo tutto ciò che la pandemia da Covid-19 ha causato in Italia, e in particolare a Bergamo. Leggi su sportface

“Mi sono svegliato stamattina come quando nell'82 a 14 anni aspettavo la finale dei Mondiali in Spagna, ho il cuore che mi batte come allora.........“: Fausto R ...

