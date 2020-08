Arsenale con armi della seconda guerra mondiale scoperto nel Casertano, 81enne in manette (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Un uomo di 81 anni è stato arrestato a Baia e Latina (Caserta) perché sorpreso in casa con un piccolo Arsenale, tra cui armi da guerra risalenti alla seconda guerra mondiale, tutte illegalmente detenute. Con i carabinieri della Stazione di Pietramelara sono intervenuti anche gli Artificieri del Comando Provinciale di Caserta; l’anziano è finito agli arresti domiciliari. In casa sua, nascosti in varie parti, sono stati scoperti e sequestrati una carabina, un fucile Schmidt Rubin k11, calibro 7,5×55, completo di caricatore, 2 portamunizioni, contenenti 12 cartucce dello stesso calibro, un caricatore da 30 colpi per carabina di grosso calibro, un involucro di bomba a mano risalente al ... Leggi su anteprima24

semeraro_g : RT @LucaMainoldi: @CCKKI @Il_Vitruviano @ItalianPolitics @agambella Anche con questa: Israele afferma che 6 misteriose esplosioni hanno pre… - violadelP : Ore 14:00: Stasera ceniamo da te? - Ok, faccio un po’ di spesa. Anche io, compro due cose e le porto. Ore 9:30: c… - LucaMainoldi : @CCKKI @Il_Vitruviano @ItalianPolitics @agambella Anche con questa: Israele afferma che 6 misteriose esplosioni han… - dbgiovanna : RT @trescogli: Mi chiamo Aldo, ho 17 anni e sono nato a Castellammare di Stabia ero apprendista nei cantieri navali. Mio fratello era un mi… - FFiald : @LadolceVallery Fosse con i calcinelli alias arsenale come si dice a massa sarebbero ancora più buoni -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenale con L'opera di William Kentridge per l'Arsenale di Amalfi Artribune Dl Agosto riceve bollinatura della Ragioneria generale

(Teleborsa) - Tante novità inserite nel Dl Agosto, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, che introduce una serie di norme, che erano state stralciate dal testo approvato dal CdM, fra cui la ...

ARSENALE DA GUERRA SUL MATESE – Fucili, proiettili e bombe: tutte le armi ritrovate a casa di un 81enne

11:10:42 I carabinieri della Stazione di Pietramelara, in Baia e Latina, coadiuvati da personale dell’Aliquota Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, hanno proceduto all’arresto i ...

(Teleborsa) - Tante novità inserite nel Dl Agosto, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, che introduce una serie di norme, che erano state stralciate dal testo approvato dal CdM, fra cui la ...11:10:42 I carabinieri della Stazione di Pietramelara, in Baia e Latina, coadiuvati da personale dell’Aliquota Artificieri del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta, hanno proceduto all’arresto i ...