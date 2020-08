VFinal Cut in Venice, Workshop a sostegno dei film dall’Africa e dal Medio Oriente, a Venezia 77 (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Workshop VFinal Cut in Venice (7 settembre – 9 settembre 2020) presenterà un numero limitato di work-in-progress provenienti da tutti i paesi africani e Venezia 77: il nuovo spot in anteprima su RaiPlay 5 paesi del Medio Oriente (Iraq, Giordania, Palestina, Siria e Libano) e darà loro l’opportunità di trovare i finanziamenti per la fase di post-produzione tramite i nostri partner e i partecipanti. Durante il Workshop, della durata di tre giorni, le working copies di al massimo sei film selezionati verranno proposte a produttori, acquirenti, distributori, società di post-produzione e programmatori di festival. In seguito all’attuale situazione, l’intero programma di Final Cut ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

