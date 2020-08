Sport in lutto per la morte di Samuele. Aveva solo 14 anni: “Un silenzio intriso di incredulità, dolore e lacrime” (Di giovedì 13 agosto 2020) La tragedia di Cuneo è stata un enorme schiaffo alla vita. A venirne toccato, anche il mondo dello Sport, nella fattispecie quello del volley piemontese, poiché una delle cinque vittime, il quattordicenne Samuele Gribaudo, giocava nel settore giovanile del Cuneo volley. Il ragazzo suonava anche con la ‘Grande Orchestra Occitana’, con la quale avrebbe dovuto esibirsi il 15 agosto nella località di Pradleves. La ragazza che ha perso la vita, Camilla Bessone, è invece figlia di Luca Bessone, ex giocatore e dirigente di società, nonché sorella di Beatrice, ex giocatrice del Cuneo Granda Volley e attualmente nell’Lpm Mondovì. La tragedia è avvenuta nel comune di Castelmagno, in provincia di Cuneo, nella notte tra l’11 e il 12 agosto. Una macchina, con a bordo 9 passeggeri, ... Leggi su caffeinamagazine

NapoliToday : #Sport Grave lutto per Maradona: il Coronavirus si porta via il cognato - chebastard0 : @bowiesmelodrama Boh davvero sarà che ho poca energia e ok anch'io mi interesso delle altre partite perché amo lo s… - andino1975 : Lutto a Sky sport #PSGAtalanta #PSGATA - manuela_orazi : A @Sport_Mediaset @canale5 stanno il lutto, che goduria !!!! - Agato_Agato : RT @WilliamQuint9: @Fabio999999 @realvarriale @Inter @EuropaLeague @BayerLeverk_es Contenti di avervi portato ad odiare questo sport! Per v… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport lutto Sport in lutto E’ morto Frido Rocchi LA NAZIONE Grave lutto per Maradona: il Coronavirus si porta via il cognato

Grave lutto per Diego Armando Maradona. Il Coronavirus si è portato via, all'età di 77 anni, il cognato Raul Machuca, che era ricoverato già da circa 20 giorni in clinica. A riferire la notizia dall'A ...

Maradona, lutto per l’ex Pibe: muore il cognato di coronavirus

Ore complicate per Diego Armando Maradona. L’ex campione di Napoli e Argentina, dopo aver scoperto della positività al Coronavirus della sorella Ketty, vive anche un lutto familiare. In queste ore è d ...

Grave lutto per Diego Armando Maradona. Il Coronavirus si è portato via, all'età di 77 anni, il cognato Raul Machuca, che era ricoverato già da circa 20 giorni in clinica. A riferire la notizia dall'A ...Ore complicate per Diego Armando Maradona. L’ex campione di Napoli e Argentina, dopo aver scoperto della positività al Coronavirus della sorella Ketty, vive anche un lutto familiare. In queste ore è d ...