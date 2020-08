Si spacciava per regista e abusava delle aspiranti attrici: arrestato un 40enne (Di giovedì 13 agosto 2020) Un uomo di 40 anni che si spacciava per regista è stato arrestato dal Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli perché da mesi organizzava finti casting e poi abusava delle aspiranti attrici. Sono ... Leggi su globalist

zazoomblog : Organizzava finti provini per abusare sessualmente di giovani aspiranti attrici: arrestato 40enne che si spacciava… - Majden3 : RT @ultimenotizie: Organizzava finti casting per film inesistenti, attirando giovani aspiranti attrici, ignare di tutto, di cui poi abusava… - AnnaFado : RT @ultimenotizie: Organizzava finti casting per film inesistenti, attirando giovani aspiranti attrici, ignare di tutto, di cui poi abusava… - ultimenotizie : Organizzava finti casting per film inesistenti, attirando giovani aspiranti attrici, ignare di tutto, di cui poi ab… - clikservernet : Organizzava finti provini per abusare sessualmente di giovani aspiranti attrici: arrestato 40enne che si spacciava… -