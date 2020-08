«Se non paghi ti danneggiano l’auto», lo sfogo di Marianna contro i parcheggiatori abusivi a Bari – Il video (Di giovedì 13 agosto 2020) «Quando siamo arrivate, non abbiamo pagato il pizzo e così ci hanno danneggiato la macchina. Dobbiamo pure ringraziarli che non ci hanno forato le ruote o rubato l’antenna». Queste le parole di Marianna Panzarino, uno studentessa di Bari a cui due parcheggiatori abusivi hanno danneggiato l’auto perché si è rifiutata di pagare «un euro» (in alcuni casi anche cinque euro, ndr). A spiegarlo è lei stessa in un video di denuncia pubblicato su Facebook. Una piaga per il nostro Paese che colpisce soprattutto le grandi città, da Bari a Catania, da Roma a Napoli. La storia è sempre la stessa: soggetti, spesso nullatenenti, che agiscono indisturbati, sempre negli stessi posti, soprattutto quelli della movida ... Leggi su open.online

AntonellaAte : RT @TarabellAlberto: Prima Non paghi la tassa di soggiorno, poi patteggi una multa ridotta, poi ti cambiano la legge con DPCM... allora cer… - alba_it : 'Se non ti pieghi ai parcheggiatori ti danneggiano l'auto'. A Bari virale lo sfogo di una studentes… - Vincen_2 : RT @TarabellAlberto: Prima Non paghi la tassa di soggiorno, poi patteggi una multa ridotta, poi ti cambiano la legge con DPCM... allora cer… - AndreaBERTIN8 : @stopconinomi Se paghi mensilmente non ci dovrebbe essere alcun vincolo contrattuale altrimenti trava un accordo senza andare per vie legali - cavmar2000 : @GaglianoGiacom1 @chechcc pensi che l'università sia solo la lezioncina? Esistono tantissime università che possied… -