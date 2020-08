Rousseau moltiplica le connessioni: i numeri in crescita del Portale Eventi (Di giovedì 13 agosto 2020) Mettere in connessione cittadini, attivisti, portavoce. Far sì che possano incontrarsi, formarsi e confrontarsi online, e anche lavorare assieme, attraverso nuovi modelli di interazione e apprendimento. Tutto questo è possibile. E lo dimostrano i numeri della sperimentazione portata avanti con successo da Rousseau. I cittadini hanno bisogno di occasioni di confronto con le istituzioni. Lo hanno chiesto a gran voce, soprattutto durante l’esplosione dell’emergenza Coronavirus, e Rousseau, i portavoce del MoVimento 5 Stelle e il Team del Futuro hanno raccolto le loro esigenze e risposto alle loro richieste. Nel mese di giugno, in seguito alle norme restrittive dettate dall’emergenza Coronavirus, Rousseau ha rafforzato la sua piattaforma online integrando nel Portale ... Leggi su ilblogdellestelle

Ultime Notizie dalla rete : Rousseau moltiplica Raggi bis, tutti i 5Stelle (e non solo) che remano contro La Stampa Raggi bis, tutti i 5Stelle (e non solo) che remano contro

Per la ricandidatura domani si vota sulla piattaforma Rousseau. Si dissocia anche il pentastellato della prima ora Enrico Stefàno. Domani il voto su Rousseau Non è bastato il "Daje" di Beppe Grillo al ...

