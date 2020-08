Ponte di Genova: il 14 agosto commemorazione delle 43 vittime, a 2 anni dal crollo (Di giovedì 13 agosto 2020) Nel programma della giornata il raccoglimento nella nuova piazza degli alberi sotto il nuovo viadotto Genova San Giorgio, l'affissione di una targa a palazzo Tursi, tre fiaccolate serali. Gli eventi sono stati concordati tra il comitato Ricordo vittime Ponte Morandi e il Comune di Genova Leggi su firenzepost

GiovanniToti : La prima auto sul #ponte Genova San Giorgio che da adesso è aperto al traffico!Da oggi la nostra promessa è davvero… - RegLiguria : IL NUOVO PONTE GENOVA SAN GIORGIO È APERTO AL TRAFFICO Con gli ultimi interventi di rifinitura del manto stradale,… - fattoquotidiano : NUOVO PONTE DI GENOVA / IL SINDACO BUCCI “La mia intenzione è di rinunciare ai 200mila euro previsti per l’incaric… - FirenzePost : Ponte di Genova: il 14 agosto commemorazione delle 43 vittime, a 2 anni dal crollo - matteo_delve83 : RT @ferruccio_sansa: Il modello Lega non è il ponte Genova San Giorgio, come loro sostengono, ma sono i 49 milioni spariti, le campagne di… -