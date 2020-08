MotoGp – Le gare di Misano a porte (parzialmente) aperte: consentita la presenza di 10.000 tifosi (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Gp di Misano riapre, parzialmente, le porte ai propri tifosi. Il doppio appuntamento in back to back sulla pista dedicata a Marco Simoncelli, in programma nei weekend del 13 e del 20 settembre, potrà ospitare 10.000 persone al giorno grazie all’ordinanza della Regione Emilia-Romagna che ha permesso di aumentare la misura standard di 1000 persone per eventi all’aperto prevista dal governo. Una buon notizia per i tifosi che solitamente accorrono a migliaia per assistere allo spettacolo della MotoGp: la capienza del circuito è di 110.000 persone, delle quali 40.000 in tribuna, l’anno scorso furono complessivamente 160.000 gli spettatori che preserò parte al weekend. Quest’anno non sarà consentito l’accesso ai prati e il ... Leggi su sportfair

