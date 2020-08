Mercato Napoli, addii Callejon e Allan, possibili arrivi Under e Veretout (Di giovedì 13 agosto 2020) L'intenzione c'è tutta, ma bisogna attendere che si concluda qualche movimento in uscita, altrimenti il Mercato in entrata del Napoli resterà in stand by. Intanto, però, Cristiano Giuntoli continua a ... Leggi su gazzetta

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Napoli - #Gattuso: intoppi improvvisi! ?? Si resta così almeno fino al 2021. Del resto se ne… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Gattuso-Napoli: c'è l'accordo ?? Raggiunta l'intesa tra l'allenatore e #DeLaurentiis. In setti… - marcoconterio : ?? Punto mercato sulla #Fiorentina ???? Contatto per #Milik del #Napoli che può diventare più di un'idea. #Piatek l'a… - Enzovit : CdS – Ecco quali sono i problemi che attualmente bloccano il mercato del Napoli! - NCN_it : MERCATO NAPOLI, È L'ORA DELLE SCELTE: DA #REGUILON A #GABRIEL, PASSANDO PER #BOGA E #UNDER CLICCA QUI -… -