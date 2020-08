Iscrive la compagna del suocero ad un sito di escort: denunciata per diffamazione (Di giovedì 13 agosto 2020) Era un piano studiato dalla donna per farli lasciare. Non sopportava che il suocero si fosse accompagnato ad una ragazza molto più giovane di lui. E’ stata immediatamente denunciata. Voleva far terminare la relazione fra il suocero e la sua nuova compagna, molto più giovane di lui. Per farlo ha messo in piedi un piano … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

maryawk : RT @Ansa_ER: Iscrive la compagna del suocero a sito di escort, denunciata. Piano per farli lasciare, la vittima si rivolge ai carabinieri #… - magicaGrmente22 : - REGGIO EMILIA, 13 AGO - Voleva far terminare la relazione fra il suocero e la sua nuova compagna, molto più giova… - Ansa_ER : Iscrive la compagna del suocero a sito di escort, denunciata. Piano per farli lasciare, la vittima si rivolge ai ca… - 24emilia : Gattatico. Iscrive la compagna del suocero nel sito delle escort | 24Emilia -