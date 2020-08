Inter, Maurizio Pistocchi: “Zhang deve fare un monumento a Marotta per la cessione di Icardi” (Di giovedì 13 agosto 2020) “Zhang faccia un monumento a Marotta: cedere Icardi per cinquanta milioni più otto di bonus è stato un piccolo capolavoro”. Lo ha detto su Twitter il noto giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi, che ha espresso così una sua valutazione sulla prestazione non all’altezza di Mauro Icardi contro l’Atalanta e sul fatto che la sua cessione al Psg per più di cinquanta milioni di euro sia stata vantaggiosa per l’Inter. Leggi su sportface

