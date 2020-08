Il Barcellona abbandona definitivamente la pista Fabian Ruiz (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Barcellona abbandona la pista Fabian Ruiz per il centrocampo. Secondo quanto riporta Don Balon infatti anche se Fabian era la prima richiesta per Setién, la squadra catalana ha valutato fuori mercato la richiesta di 100 milioni avanzata dal presidente De Laurentiis per lo spagnolo. La crisi economica affligge anche il Barcellona che ha deciso di virare per Mikel Merino che ha un costo di 35 milioni di euro molto più abbordabile rispetto a Fabian Ruiz L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Il #Barcellona abbandona definitivamente la pista #FabianRuiz Secondo quanto riporta Don Balon il club catalano va… - Crasharg : Eheheheh Come a Barcellona Svuoto lo Champagne a terra per chi mi abbandona Ci sentivamo già grandi saltavamo scuol… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona abbandona L'Atalanta è fuori dalla Champions. Frosinone in finale Playoff VIDEO Corriere dello Sport.it TS – L’Inter non molla Aubameyang: ritorno di fiamma se parte Lautaro. Super concorrenza in Europa

L’Inter non ha abbandonato definitivamente la pista che porta a Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo quanto riportato da Tuttosport l’Arsenal ha presentato un’offerta importante per convincere il giocat ...

Arda Turan attacca Valverde: "Mi sentivo disprezzato"

Con la maglia del Barcellona ha vissuto i migliori momenti della sua carriera, ma l’arrivo in panchina di Ernesto Valverde ha complicato le cose ad Arda Turan, che ha deciso poi di abbandonare il club ...

L’Inter non ha abbandonato definitivamente la pista che porta a Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo quanto riportato da Tuttosport l’Arsenal ha presentato un’offerta importante per convincere il giocat ...Con la maglia del Barcellona ha vissuto i migliori momenti della sua carriera, ma l’arrivo in panchina di Ernesto Valverde ha complicato le cose ad Arda Turan, che ha deciso poi di abbandonare il club ...