Harry Potter clamorosi errori, nessuno se ne è accorto: in alcune scene… [FOTO] (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ una delle saghe fantasy più fortunate di tutti i tempi: stiamo parlando di quella che ha per protagonista Harry Potter. Nonostante siano trascorsi più di vent’anni, è ancora in corso il dibattito che riguarda i libri e la trasposizione cinematografica; quale delle due è meglio? Difficile rispondere, entrambe hanno saputo farsi amare, a propri modo. Quello che però alcuni “babbani” ancora ignorano è che sono presenti non pochi errori nelle varie pellicole cinematografiche. Quali? E’ presto detto. Dove è seduto davvero Harry? Nel primo film, Harry Potter e la pietra filosofale, Harry siede per la prima volta accanto ai suoi compagni di avventura, Hermione e Ron, nella sala comune. In una ... Leggi su velvetgossip

ohhmycarstairs : RT @uncleofthunder: ecco il thread che nessuno si aspettava e soprattutto voleva: alcuni piloti di f1 as personaggi di harry potter https:/… - lovelysophiet : ricordo di dare uno sguardo a questo smistamento pazzesco, voglio fare altre fusioni tra got e harry potter perché… - cipilidoro : @IryPixar @77deh Distoglierli del tutto, magari no. Ma fargli capire che esiste anche altro. I miei, iter identico:… - danyfangirl : RT @uncleofthunder: ecco il thread che nessuno si aspettava e soprattutto voleva: alcuni piloti di f1 as personaggi di harry potter https:/… - louviiaa : oggi mi arriva l’ultimo libro di harry potter e io non sono pronta a finire tutta la saga -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter Zavvi: ecco le promozioni dell'Harry Potter Day! | OfferteLabs Tom's Hardware Italia Il rientro a scuola a Roma, cartelle e astucci restano sugli scaffali. "Non si vende neanche una Bic"

Il diario di " Smemoranda" è lì che ti guarda sconsolato sullo scaffale. Lo zaino di Harry Potter è appeso in attesa che qualcuno lo riempia con i libri. Ma in questa estate dove tutto sembra galleggi ...

Le Minifigure Harry Potter sono già in vendita, ma ancora non in Italia

Le polybag della nuova serie LEGO dedicata al maghetto di Hogwarts sono in vendita presso un negozio della catena Carrefour in Romania. La seconda serie di LEGO Minifigure Harry Potter dovrebbe essere ...

