Gianmaria Antinolfi dopo la fine della relazione con Belen è tornato dalla sua ex fidanzata, ma…. (Di giovedì 13 agosto 2020) Gianmaria Antinolfi, il flirt con Belen era soltanto estivo Gianmaria Antinolfi prima di frequentarsi con Belen Rodriguez aveva una relazione con una donna inizialmente sconosciuta, Mariela Ballesteros. Da qualche settimana invece questo è diventato il nome più sentito e letto un po’ dappertutto. I loro nomi sono diventati popolari alle orecchie di tutti coloro che amano la cronaca rosa. Ecco che adesso sono venuti fuori tutti i dettagli più interessanti su quanto accaduto tra lui, Belen, e i loro rispettivi ex fidanzati. Il flirt tra Gianmaria e Belen è stato semplicemente estivo, un vero e proprio temporale, iniziato e finito in tempi record anche se nessuno si aspettava ... Leggi su kontrokultura

