Gestione pandemia, avviso di garanzia per Conte e sei ministri (Di giovedì 13 agosto 2020) Giuseppe Conte e sei ministri del suo governo hanno ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Roma in merito a una serie di denunce di terzi riguardo la Gestione della pandemia da Covid-19, ma il governo ostenta sicurezza definendolo atto dovuto. Il premier e sei ministri giustificano l’avviso di garanzia Una nota di Palazzo Chigi ha commentato la comunicazione giudiziaria come segue: “E’ un atto dovuto. L’avviso di garanzia è stato accompagnato da una relazione nella quale la Procura ritiene le notizie infondate e dunque da archiviare“. In ogni caso, la nota della presidenza del Consiglio precisa inoltre che premier e ministri: ... Leggi su quotidianpost

