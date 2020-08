Furbetti del bonus, la Camera cambia idea. Serracchiani: «L’audizione di Tridico sarà in diretta web» (Di giovedì 13 agosto 2020) Ha vinto la trasparenza. I tre quarti dei gruppi parlamentari hanno dato il via libera allo streaming dell’incontro di domani con il presidente dell’Inps Pasquale Tridico in merito al bonus di 600 euro incassato da cinque parlamentari. I cittadini, dunque, potranno ascoltare tutte le spiegazioni che sarà chiamato a fornire Tridico sulla delicata vicenda. Ad annunciarlo è la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani: «Sarà assicurata non perché un singolo parlamentare o gruppo la chiede ma perché sussistono le condizioni richieste». Walter Rizzetto: «Ecco cosa chiederemo domani a Tridico» A spingere su questa linea era stato soprattutto Walter Rizzetto di Fratelli d’Italia ... Leggi su open.online

