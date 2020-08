Francesco Facchinetti: “Sono inca****o nero. Fai schifo, sei lo zero assoluto e il nulla cosmico”. Ecco con chi ce l’ha (Di giovedì 13 agosto 2020) “Sono incazzato come una bestia”. Dalla Costa Smeralda con furore, Francesco Facchinetti affida il suo sfogo (l’ennesimo) ai social. Stavolta il destinatario del messaggio dell’ex capitano uncino, oggi a capo di una società che si occupa di management di artisti, è un non meglio precisato personaggio famoso. Ecco perché: “Poco fa ero a cena in un posto e, accanto al mio tavolo, c’era un personaggio molto famoso e molto ricco. Quando è arrivato il conto ha chiesto lo sconto. Ma come caz*o fai a chiedere lo sconto in un momento come questo? I ristoranti stanno fallendo, i negozi stanno fallendo, gli hotel stanno fallendo. Tu sei ricco e potresti lasciare la mancia, e invece fai schifo”, ha detto Facchinetti sulle storie. Il messaggio si ... Leggi su ilfattoquotidiano

