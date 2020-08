Firenze – Scomparso 83enne lasciare tracce: appello per ritrovare Alvaro (Di giovedì 13 agosto 2020) Dell’uomo, 83enne residente a Firenze in zona Rovezzano, non si ha alcuna notizia dal 31 luglio scorso. Continuano intensamente, coordinate dalla Prefettura di Firenze, le ricerche di Andreucci Alvaro, di 83 anni, residente a Firenze, zona Rovezzano, Scomparso dallo scorso 31 luglio senza lasciare traccia. Ieri si è tenuto un tavolo tecnico presso la Prefettura, con la … Leggi su periodicodaily

Firenze, 13 agosto 2020 - Alvaro Andreucci è scomparso lo scorso 31 luglio senza lasciare nessuna traccia. L'uomo, malato di Alzheimer, ha 83 anni ed è residente in zona Rovezzano. Otto sono le squadr ...

