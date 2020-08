Discoteche piene focolai del coronavirus? Il dj Sinclar: "Dentro c'è un'unica regola...". Da brividi (Di giovedì 13 agosto 2020) Le Discoteche piene sono possibili focolai di coronavirus? Bob Sinclar, dj francese tra i più famosi al mondo, si dice ovviamente contrario alla chiusura dei locali di divertimento al centro delle polemiche (e nel mirino del governo, preoccupato per gli eccessi della movida) e in un'intervista a Repubblica dà un'altra versione dei fatti. "Il distanziamento sociale è l'opposto di quello che significa stare insieme. Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici? La regola è goditi l'attimo. Non ho un consiglio migliore". Secondo Sinclar, se l'emergenza coronavirus dovesse costringere a chiudere le ... Leggi su liberoquotidiano

Le discoteche piene sono possibili focolai di coronavirus? Bob Sinclar, dj francese tra i più famosi al mondo, si dice ovviamente contrario alla chiusura dei locali di divertimento al centro delle pol ...

Le discoteche piene sono possibili focolai di coronavirus? Bob Sinclar, dj francese tra i più famosi al mondo, si dice ovviamente contrario alla chiusura dei locali di divertimento al centro delle pol ...