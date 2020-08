Covid, rientri in Campania dall'estero: cosa fare e come comunicare con l'Asl (Di giovedì 13 agosto 2020) Campani in vacanza all?estero: al rientro scattano i tamponi per tutti. Per ordinanza del presidente della Regione Vincenzo De Luca tutti i cittadini campani che rientrano nel Comune di... Leggi su ilmattino

sole24ore : Coronavirus: dalle quarantene ai test, ecco tutti gli obblighi imposti dalle regioni. Per i rientri da Grecia, Croa… - MarioRo22315926 : RT @sole24ore: Coronavirus: dalle quarantene ai test, ecco tutti gli obblighi imposti dalle regioni. Per i rientri da Grecia, Croazia, Malt… - mauriziosantin : RT @Assindatcolf: Stretta sui controlli anti #COVID19 da parte delle #regioni, in Emilia Romagna arriva il protocollo #badanti Misure che t… - phibylydia : RT @Assindatcolf: Stretta sui controlli anti #COVID19 da parte delle #regioni, in Emilia Romagna arriva il protocollo #badanti Misure che t… - radioalfa : Positiva al covid ragazza di Campagna rientrata dall'estero. De Luca firma ordinanza quarantena per rientri… -