Covid: Governo e Cts vogliono chiudere le discoteche, le Regioni resistono (Di giovedì 13 agosto 2020) È la settimana di vacanza per eccellenza. Quella di Ferragosto, quella degli stabilimenti sulla spiaggia che di sera si trasformano in piste da ballo. Ed è anche la settimana in cui stanno risalendo i contagi, che il Governo vorrebbe limitare il più possibile. Poi ecco un post su Facebook, un ragazzo scrive: “Sono positivo al Covid, sono stato in due discoteche di Soverato. Ragazzi controllatevi”. Siamo in una cittadina turistica della costa jonica calabrese, questo è solo uno dei tanti campanelli d’allarme che portano l’esecutivo a dire che “tenere le discoteche aperte è un serio rischio”.Il problema però ruota attorno all’ultimo decreto del presidente del Consiglio in cui c’è scritto che le aperture delle ... Leggi su huffingtonpost

