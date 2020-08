Coronavirus, l’impennata di contagi torna a far tremare l’Europa (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – Il Covid-19 torna a far paura in tutta Europa. contagi sopra il migliaio in Francia, Germania e Spagna con numeri che tornano a ricordare quelli registrati a maggio. In Francia in sole 24 ore si è passati dai 1.397 nuovi casi di martedì ai 2.524 registrati nella giornata di ieri. La Direzione generale della Sanità ha precisato che sono stati però oltre 600mila i tamponi effettuati nell’ultima settimana. Rassicurazioni arrivano invece dai ricoveri ospedalieri che restano in diminuzione. Sono invece 17 i decessi registrati che porta il numero complessivo a 30.371. Impennata di contagi anche in Germania: secondo quanto riporta il Robert Koch Institut, il centro epidemiologico nazionale, in 24 ore le infezioni sono cresciute di 1.226 unità – il più ... Leggi su quifinanza

