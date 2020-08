Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: “Si è innescata la seconda ondata” (Di giovedì 13 agosto 2020) Secondo l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, i nuovi casi di Coronavirus in Puglia sono l’innesco di una seconda ondata, proprio come successe a febbraio. E’ dalla Puglia che potrebbe partire la seconda ondata di Coronavirus. A dirlo è l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force regionale pugliese per l’emergenza, dopo i casi registrati a luglio e agosto … L'articolo Coronavirus, l’epidemiologo Lopalco: “Si è innescata la seconda ondata” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

