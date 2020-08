Castellabate, stop a sale da ballo e discoteche (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellabate (Sa) – Non si balla a Castellabate. Il sindaco Costabile Spinelli, con un’ordinanza, la numero 36, ha fermato fino al 7 settembre tutte le attività di discoteca e sale da ballo sul territorio comunale. “Siamo nel periodo con maggiori presenze e dobbiamo essere ancora più prudenti, evitando qualsiasi forma di assembramento – ha spiegato il sindaco- Mi dispiace per i tanti ragazzi che vivono e soggiornano a Castellabate ma soprattutto a loro chiedo di continuare a vivere un’estate responsabile”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ho appena firmato l'ordinanza n.36 che sospende fino al 7/9 tutte le attività di discoteca e sale da ballo sul territorio comunale. Siamo nel periodo con maggiori presenze e dobbiamo essere ancora più ...