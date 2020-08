Bimbo ferito da un colpo di pistola: morte cerebrale (Di giovedì 13 agosto 2020) E’ stata dichiarata la morte cerebrale per il Bimbo di 7 anni che questa mattina a Roma è stato raggiunto da un colpo di pistola esploso dal nonno. E’ quanto si apprende da fonti inquirenti. Al momento chi indaga esclude il gesto volontario e fa rientrare la vicenda in una tragica fatalità. Il procedimento in Procura sarà rubricato con il reato di omicidio colposo.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

_DAGOSPIA_ : UN BIMBO ROMANO DI 7 ANNI È STATO RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI DOPO ESSERE STATO FERITO... - GiovanniPasto10 : RT @CiaoKarol: ++ Roma. Nonno spara al nipote ‘Il colpo è partito’. Bimbo è grave ++: Bambino gravemente ferito a Roma. È accaduto poca fa… - CiaoKarol : ++ Roma. Nonno spara al nipote ‘Il colpo è partito’. Bimbo è grave ++: Bambino gravemente ferito a Roma. È accaduto… - AnsaLombardia : Frana, grave bimbo che ha perso genitori. Fra gli intervenuti anche un pompiere rimasto poi ferito | #ANSA - simcopter : RT @rtl1025: ?? #Roma, un #bimbo di 7 anni è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco alla testa e portato in ospedale in gravi condizioni m… -