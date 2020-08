Bari: due bambini positivi a test corona virus. Medico 60enne ricoverato in terapia intensiva Fimmg sollecita distribuzione di mascherine (Di giovedì 13 agosto 2020) Un Medico sessantenne ricoverato in terapia intendiva, due bambini positivi a test corona virus. Accade a Bari. La federazione medici di medicina generale Fimmg sollecita l’Asl a distribuire mascherine. L'articolo Bari: due bambini positivi a test corona virus. Medico 60enne ricoverato in terapia intensiva <small class="subtitle">Fimmg sollecita distribuzione di mascherine</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Un medico di base è stato ricoverato in Terapia intensiva dopo il contagio da Covid-19. Infettati dal coronavirus anche due bambini: uno di 6 anni e l'altro di 5. Accade a Bari e a dare numeri e quadr ...

