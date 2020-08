Aprilia, Rivola: “Wada ha ottenuto slittamento udienza caso Iannone, ci mette in difficoltà” (Di giovedì 13 agosto 2020) “La Wada è riuscita a ottenere uno slittamento dell’udienza che verrà quindi fatta il 15 di ottobre e questo mette in grande difficoltà sia noi che il pilota”. Il Ceo di Aprilia Massimo Rivola commenta così quanto accaduto quest’oggi nel nuovo capitolo del caso di presunto doping di cui è accusato Andrea Iannone, vale a dire il rinvio dell’udienza su richiesta dell’agenzia antidoping, vicenda che dunque farà slittare a ottobre una decisione definitiva che a cascata avrà ripercussioni sulla stagione di MotoGP. Il pilota italiano verrà comunque aspettato dall’Aprilia: “Come ci organizzeremo? Bella domanda. E’ ovvio che ... Leggi su sportface

