Vertice Governo-Regioni, tamponi rapidi per chi arriva da Spagna e Grecia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si è concluso il Vertice tra Governo e Regioni su arrivi dall’estero e discoteche. Attesa un’ordinanza. ROMA – Si è concluso il Vertice tra Governo e Regioni su arrivi dall’estero e discoteche. Una riunione convocata dal ministro Boccia per frenare i governatori che nelle ultime ore hanno approvato dei provvedimenti singoli per frenare i casi di contagio da importazione. Atteso nel giro di poche ore un provvedimento da Roma per tenere una linea unica in tutto il Paese: tamponi rapidi per chi torna da Spagna, Grecia e Malta. La Francia dovrebbe essere esclusa, al momento, dalla lista. Quarantena per chi arriva dalla Croazia Il piano del ... Leggi su newsmondo

fattoquotidiano : Coronavirus, vertice Governo-Regioni su rientri dall’estero e assembramenti nei locali. Ipotesi test per chi torna… - carlo_centemeri : Covid, vertice governo-Regioni su rientri e discoteche Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha riu… - IlConte50919IT : RT @MPenikas: FQ: Coronavirus, vertice Governo-Regioni su rientri dall’estero e assembramenti nei locali. Ipotesi test per chi torna da Gr… - News24Italy : #Covid, vertice governo-Regioni su rientri e discoteche - francopizzetti : Coronavirus in Italia: i dati aggiornati al 12 agosto -