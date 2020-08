Ufficiale Surface Duo: il pieghevole Microsoft in uscita a settembre (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mentre gli appassionati di videogiochi devono incassare il recente rinvio di Halo Infinite, è Surface Duo a ridare lustro a casa Microsoft. Dopo tutta una serie di indiscrezioni e diverse anticipazioni a diffondersi in rete, il colosso di Redmond ha infatti finalmente ufficializzato il suo nuovo smartphone pieghevole. Un gioiellino tecnologico che sarà disponibile, almeno sul mercato americano, il prossimo mese. Come si legge sulle pagine del portale istituzionale della "grande M", Microsoft Surface Duo sarà acquistabile in USA dal 10 settembre, mentre per il momento non ci sono notizie sulla probabile commercializzazione in Europa, Italia compresa. Per quanto riguarda il prezzo, quello di lancio partirà da 1399 dollari di listino. Dotato di un display ... Leggi su optimagazine

ildiscorigido : #SurfaceDuo è finalmente #ufficiale! Dopo la presentazione di quasi un anno fa dove era stato mostrato al pubblico,… - Cinquetacche : Surface Duo ufficiale: dal 10 settembre negli USA da 1399 dollari! Duo è basato su Android ed è dotato di due displ… - ALumia_Italia : Ufficiale: Il nuovo Microsoft Surface Duo è in arrivo il 10 settembre a partire da 1.399 dollari!… - Alvise_C : Ufficiale il prezzo e la data di lancio del nuovo Surface Duo - GenDirt : RT @HDblog: Surface Duo ufficiale: dal 10 settembre a 1399$ -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Surface Ufficiale Surface Duo: il pieghevole Microsoft in uscita a settembre OptiMagazine Ufficiale: Il nuovo Microsoft Surface Duo è in arrivo il 10 settembre a 1.499 dollari!

Oggi siamo super lieti di annunciare un’altra pietra miliare nel viaggio di Surface con il rilascio di un nuovo importante fattore di forma. Svelato oggi e spedizione 10 settembre, Surface Duo rappres ...

Surface Duo ufficiale, arriva il 10 settembre a 1399

Microsoft ha finalmente ufficializzato la data di uscita e il prezzo di Surface Duo, il primo smartphone con doppio schermo dell’azienda: la spedizione è prevista per il 10 settembre a un prezzo di ce ...

Oggi siamo super lieti di annunciare un’altra pietra miliare nel viaggio di Surface con il rilascio di un nuovo importante fattore di forma. Svelato oggi e spedizione 10 settembre, Surface Duo rappres ...Microsoft ha finalmente ufficializzato la data di uscita e il prezzo di Surface Duo, il primo smartphone con doppio schermo dell’azienda: la spedizione è prevista per il 10 settembre a un prezzo di ce ...