Serena Williams-Venus Williams in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Lexington 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Serena Williams e Venus Williams si affrontano al secondo turno del Wta International di Lexington 2020. Derby in famiglia, l’ennesimo della carriera di due tra le più vincenti giocatrici della storia della racchetta: in palio c’è un posto ai quarti di finale. Chi la spunterà? La partita, in programma sul campo centrale, è visibile su Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) ed è fissata nella giornata di giovedì 13 agosto con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco ufficiale e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di SuperTennis. Sportface.it vi terrà compagnia con ... Leggi su sportface

OA_Sport : Tennis, WTA Lexington 2020: i risultati dell’11 agosto. Vittorie per Serena e Venus Williams, ko Azarenka e Stephens - FBusbani : RT @GeorgeSpalluto: Williams vs Williams. Venus maltratta Vika Azarenza 63 62 e affronterà agli ottavi Serena per la 31^ volta. A 22 anni e… - laurapetrarca2 : RT @GeorgeSpalluto: Williams vs Williams. Venus maltratta Vika Azarenza 63 62 e affronterà agli ottavi Serena per la 31^ volta. A 22 anni e… - inkoutgt : Serena Williams retorna con un triunfo - LorenzoAndreol4 : RT @GeorgeSpalluto: Williams vs Williams. Venus maltratta Vika Azarenza 63 62 e affronterà agli ottavi Serena per la 31^ volta. A 22 anni e… -