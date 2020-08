Se ora le "sciure" si chiamano Hu (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giannino Della Frattina A Milano più Hu che Rossi e Colombo. La lunga marcia di gente che sa bene come anche il viaggio più lungo cominci con un piccolo passo, è arrivata a destinazione A Milano più Hu che Rossi e Colombo. La lunga marcia di gente che sa bene come anche il viaggio più lungo cominci con un piccolo passo, è arrivata a destinazione. Ed è l'Anagrafe a certificare come il cognome più diffuso si scriva con un ideogramma cinese. Nessuna tragedia perché è da tempo che si è capito che il mondo ormai gira così. Se dritto o al contrario, sta a ciascuno deciderlo secondo i propri gusti e principi. Anche se in realtà il sorpasso c'era già stato. Ma si trattava della classifica maschile, mentre la novità è che ora anche le donne Hu hanno scavalcato le signore e ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : ora sciure Se ora le "sciure" si chiamano Hu ilGiornale.it Se ora le "sciure" si chiamano Hu

A Milano più Hu che Rossi e Colombo. La lunga marcia di gente che sa bene come anche il viaggio più lungo cominci con un piccolo passo, è arrivata a destinazione. Ed è l'Anagrafe a certificare come il ...

Addio a Franca Valeri, l'ultima intervista a Fc: «Dio? È un mistero troppo complicato»

L’estate dei cento anni Franca Valeri non la sta trascorrendo nella villa di Trevignano Romano, sul lago di Bracciano, suo buen retiro estivo per quasi mezzo secolo: «Non le va di andarci, si stanca f ...

A Milano più Hu che Rossi e Colombo. La lunga marcia di gente che sa bene come anche il viaggio più lungo cominci con un piccolo passo, è arrivata a destinazione. Ed è l'Anagrafe a certificare come il ...L’estate dei cento anni Franca Valeri non la sta trascorrendo nella villa di Trevignano Romano, sul lago di Bracciano, suo buen retiro estivo per quasi mezzo secolo: «Non le va di andarci, si stanca f ...