Sanremo Giovani 2021 – Regolamento (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sabato 1° agosto la Rai ha divulgato il Regolamento di Sanremo Giovani 2021, il contest dedicato alla selezione delle Nuove Proposte della prossima edizione del festival che si svolgerà da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021. Confermato Amadeus alla conduzione, per il secondo anno, affiancato da Fiorello. Le novità di Saremo Giovani 2021 Sono state introdotte cinque seconde serate, che andaranno in onda dal 29 ottobre al 26 novembre, AmaSanremo, in cui verranno selezionati i dieci finalisti che potranno partecipare alla serata finale su Rai Uno il 17 dicembre. La sezione Nuove Proposte di Sanremo 2021, quindi, sarà composta dai sei vincitori ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

