Rungi: “Ferrovia Valle Caudina ferma da cinque mesi, servono risposte urgenti” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“La gente ha, quanto meno, il diritto di essere informata: come e quando sarà ripristinato il servizio su ferro della Benevento-Napoli via Valle Caudina?”. Ad intervenire sulla questione è Rosetta Rungi, candidata al Consiglio regionale tra le fila di “Alleanza di Centro”. L’esponente saticulana, che sosterrà le posizioni del candidato Presidente Stefano Caldoro, ha voluto farsi espressione del profondo disagio che l’utenza della ferrovia in questione sta patendo a causa del prolungato stop. “Sono, ormai, cinque mesi che il servizio lungo la tratta è sospeso. Centinaia di persone, tra studenti e lavoratori vari, si stanno servendo di bus sostitutivi o di soluzioni alternative. Un disagio importante che, fino ... Leggi su anteprima24

