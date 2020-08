Roberto Pizzuti: "La crisi da Covid affossa Quota 100" (Di mercoledì 12 agosto 2020) “La fuga da Quota 100 non sorprende, anzi un calo di questa portata era stato ampiamente previsto. Di fronte a una crisi economica è scontato che il contribuente tenda a proteggere il suo reddito”. Secondo Felice Roberto Pizzuti, docente di Politica Economica e di Economia e Politica del Welfare State presso l’Università “Sapienza” di Roma, il drastico calo di domande per l’uscita anticipata dal lavoro era largamente prevedibile. Un dato su tutti, riportato oggi dal Sole 24 Ore, fotografa il flop della misura approvata dal Governo Conte I: nei primi sei mesi dell’anno le domande presentate sono meno di un terzo di quelle accolte nell’intero 2019. Male anche gli altri strumenti, ancora più penalizzanti sotto il profilo reddituale, come Opzione Donna e ... Leggi su huffingtonpost

rob_arci : RT @HuffPostItalia: Roberto Pizzuti: 'La crisi da Covid affossa Quota 100' - HuffPostItalia : Roberto Pizzuti: 'La crisi da Covid affossa Quota 100' -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Pizzuti Roberto Pizzuti: "La crisi da Covid affossa Quota 100" L'HuffPost Sarzana, onorificenza a genitori Regeni. Sindaca: "Dispiace mancato omaggio a Meneghini"

Sarzana - Val di Magra - L'onorificenza civica "XXI Luglio" per l'anno 2020 sarà consegnata ai genitori di Giulio Regeni. Alla seconda convocazione la Commissione dedicata - presenti il sindaco in qua ...

Sarzana - Val di Magra - L'onorificenza civica "XXI Luglio" per l'anno 2020 sarà consegnata ai genitori di Giulio Regeni. Alla seconda convocazione la Commissione dedicata - presenti il sindaco in qua ...