Rai - Affondo City per Koulibaly: distanza minima col Napoli per la chiusura (Di mercoledì 12 agosto 2020) Affondo deciso del Manchester City per Kalidou Koulibaly. La redazione sportiva della Rai fa sapere che i Citizens avrebbero offerto circa 63 milioni di euro per convincere De Laurentiis, che ha chiesto almeno 70 milioni. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Rai - Affondo City per Koulibaly: distanza minima col Napoli per la chiusura -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Affondo Rai - Affondo City per Koulibaly: distanza minima col Napoli per la chiusura Tutto Napoli Napoli, spunta Grimaldo per la fascia: ecco i primi contatti con Jorge Mendes!

Il mercato del Napoli è entrato nel vivo. Dopo l'acquisto già da gennaio di Rrahmani e Petagna, ora c'è stato anche il gran colpo, ovvero Victor Osimhen. Ma il ...

L’affondo di Cipollini con Cassani nel mirino «Io mai stato positivo, tu puoi dire lo stesso?»

Attacco del Re Leone al ct azzurro: «La rovina del ciclismo? Dici che sono io, ma tu non puoi insegnare niente a nessuno» LUCCA. I due non si sono mai amati, tanto per usare un eufemismo. Una vecchia ...

Il mercato del Napoli è entrato nel vivo. Dopo l'acquisto già da gennaio di Rrahmani e Petagna, ora c'è stato anche il gran colpo, ovvero Victor Osimhen. Ma il ...Attacco del Re Leone al ct azzurro: «La rovina del ciclismo? Dici che sono io, ma tu non puoi insegnare niente a nessuno» LUCCA. I due non si sono mai amati, tanto per usare un eufemismo. Una vecchia ...