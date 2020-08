Quell'eventuale alleanza Pd-M5S a Roma, senza la Raggi (Di mercoledì 12 agosto 2020) "Ho imparato che in politica vale solo una regola: mai dire mai". Negli ambienti del Pd Romano è questa la frase che va per la maggiore da quando Virginia Raggi ha annunciato la sua ricandidatura, benedetta da Beppe Grillo, per la corsa al Campidoglio.Il mai dire mai è legato ad un possibile accordo tra i partiti dell'attuale maggioranza alla corsa per il prossimo sindaco di Roma. Certo, ad oggi tutti, dirigenti e militanti, sono pronti a gridare il loro No assoluto ad un sostegno per la Raggi ma abbiamo già visto con il Conte Bis come possa nascere anche un governo creato, voluto, imposto dal duo più improbabile degli ultimi 20 anni nella politica italiana: Grillo-Renzi.L'idea però tra i corridoi della politica capitolina è che Grillo abbia messo con le spalle al muro il Pd, ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Quell eventuale Cilentana, schianto nella notte: due feriti, uno è in prognosi riservata Giornale del Cilento Vertonghen e quell’anno in più che fa la differenza tra Fiorentina e Benfica

Scatto in avanti forte del Benfica per il difensore (free agent) Jan Vertonghen. L’ex Tottenham, secondo quanto riportato da Alfredopedulla.com sta per firmare coi lusitani che hanno offerto al giocat ...

Cilentana, schianto nella notte: due feriti, uno è in prognosi riservata

Incidente martedì sera, ieri, lungo la strada statale 18 Cilentana tra gli svincoli di Agropoli nord e Agropoli Sud. Un’auto con a bordo due donne si è ribaltata e una di queste è in prognosi riservat ...

