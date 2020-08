Prandelli promuove la Juve: "Pirlo come Scirea, è l'allenatore giusto per i bianconeri" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cesare Prandelli ha commentato la scelta della Juventus di affidarsi ad Andrea Pirlo come nuovo allenatore. Leggi su 90min

Prandelli promuove Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Prandelli promuove