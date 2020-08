Palomino: «Gasperini è un pazzo. Psg? Una delle squadre più forti d’Europa» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Josè Luis Palomino ha parlato al quotidiano argentino Olé in vista del match di questa sera contro il Paris Saint Germain Josè Luis Palomino ha parlato al quotidiano argentino Olé in vista del match di questa sera contro il Psg. Le sue parole. Gasperini – «È un pazzo, ma è bellissimo così. È un tecnico molto esigente e sa trasmettere le sue idee di calcio: pressione alta con l’obiettivo di riprendere la palla velocemente per attaccare di nuovo». Psg – «È una delle squadre più forti d’Europa, ma noi vogliamo giocare sempre con il nostro stile. Gli attaccanti del Psg sono fortissimi, ma noi ... Leggi su calcionews24

