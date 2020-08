Nadia Toffa e l’abbraccio con Silvia Toffanin | La magia a Verissimo (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Non mollate mai” così la giornalista de ‘Le Iene’ esortava a combattere: Nadia Toffa e l’abbraccio commovente con Silvia Toffanin. Tra i ricordi che vedono protagonista la giornalista de ‘Le Iene’, c’è quello di Nadia Toffa e l’abbraccio con Silvia Toffanin. Un incontro speciale, un abbraccio emozionante tra le due ‘Toffas’ che commosse tutti gli … L'articolo Nadia Toffa e l’abbraccio con Silvia Toffanin La magia a Verissimo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La morte Nadia Toffa ha lasciato tutti senza parole lo scorso anno, la sua morte purtroppo era attesa dai fan che già dal mese di luglio 2019 avevano intuito che qualcosa in lei non andasse dato che d ...Nel febbraio dell’anno scorso, sette mesi prima della scomparsa, il corpo di Nadia Toffa era un campo di battaglia: chemio, medicine, controlli continui. Ma quando ci accolse in un loft milanese per q ...