MotoGp, Meregalli ammette: “Spielberg non è un tracciato adatto alla Yamaha, speriamo di non faticare” (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’ultimo week-end di Brno non è stato affatto positivo per la Yamaha, fuori dal podio e con il quinto posto di Valentino Rossi come miglior piazzamento. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUna gara da dimenticare secondo il team director Massimo Meregalli, che ha parlato al sito ufficiale del team per presentare il prossimo appuntamento austriaco: “abbiamo lasciato il week-end di Brno alle nostre spalle e adesso ci concentriamo sull’Austria. La squadra ha sempre amato molto Spielberg, perchè è sempre stata una bella sede, ma tradizionalmente non è mai stato un circuito facile per noi. Il lay-out della pista è incentrato sulla velocità di punta, che non è il nostro miglior punto di forza, anche se la presenza di tre Yamaha nella top-five l’anno scorso indica ... Leggi su sportfair

infoitsport : MotoGP 2020. GP della Rep. Ceca: le qualifiche commentate da Zam e Maio Meregalli IN DIRETTA OGGI ALLE 18 - adeprimanda : RT @gponedotcom: Meregalli: 'Rossi a Jerez mi ha stupito: pensavo cedesse fisicamente': 'Ha usato un assetto di due anni fa, ed all'arrivo… - gponedotcom : Meregalli: 'Rossi a Jerez mi ha stupito: pensavo cedesse fisicamente': 'Ha usato un assetto di due anni fa, ed all'… -