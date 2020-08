Manuela Giugliano con la Roma fino al 2023 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Rinnovo del contratto per Manuela Giugliano che vestirà la maglia giallorossa almeno fino al 2023. Una buona notizia per i tifosi della squadra capitolina che si assicurano la permanenza della brava nazionale. Una novità, quella di rimanere due anni nella stessa squadra, per la calciatrice di Castelfranco Veneto. Nella sua carriera, infatti, non si è mai fermata per più di una stagione nello stesso posto affermando spesso la sua necessità di cercare sempre nuovi stimoli come causa dei frequenti spostamenti. A Roma ha trovato il suo ambiente naturale? Potrebbe essere così. Almeno a sentire le sue dichiarazioni dopo l’annuncio del rinnovo rilasciate a LFootball.it: “Ho deciso di rinnovare fino al 2023 ... Leggi su sport.periodicodaily

